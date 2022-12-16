تعيين الملياردير المصري محمد منصور رئيسًا للخزانه بحزب المحافظين البريطاني.. تعرف على التفاصيل الكاملة

الجمعة 16/ديسمبر/2022 - 02:31 م

في مفاجأة من العيار الثقيل، تداولت وسائل الإعلام البريطانية نبأ تعيين وزير مصري في منصب رفيع بحزب المحافظين الإنجليزي.

فمنذ ساعات،أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعيين رجل الأعمال المصري محمد منصور وزير النقل الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أمينا لصندوق حزب المحافظين، بعد تبرع شركة أوناتراك المملوكة له بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني لصالح الحزب، كما حصل العام الماضي على دور في مجلس الاستثمار الاستشاري الحكومي البريطاني، باعتباره مؤسسًا لشركة «مان كابيتال» المملوكة لعائلته.

إعلان ريشي سوناك جاء خلال حفل أقامه الحزب لاستقبال مجموعة من كبار المانحين، بعد أن رفض المحافظون مرارًا تأكيد دور منصور كـ«أمين للصندوق»، لكن مصادر أكدت لصحيفة الجارديان البريطانية أن له دورًا منفصلًا بصفته «أمين الصندوق الأعلى»، وهي الوظيفة التي ستشمل جمع الأموال في الفترة التي تسبق الانتخابات البريطانية المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن محمد منصور قوله إنه «شرف وامتياز كبير أن يتم تعييني أمينا لصندوق حزب المحافظين، وعضوًا في فريق أمين الصندوق بالحزب، يتخذ رئيس الوزراء الخيارات الصعبة الضرورية خلال فترة حرجة تعيشها البلاد، وبصفتي مواطنًا بريطانيًا فخورًا أتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم الحزب والبلد».