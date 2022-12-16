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الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس والبنك الدولي يبحثان إعداد تقرير المناخ والتنمية

نجلاء رمضان
نجلاء رمضان
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 بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان في اجتماع وزاري مصغر بحضور ممثلين عن البنك الدولي، إعداد تقرير البنك حول المناخ والتنمية في تونس.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن الاجتماع يندرج في إطار التنسيق لإعداد تقرير البنك حول المناخ والتنمية في تونس.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن الاجتماع يندرج في إطار التنسيق لإعداد تقرير البنك حول المناخ والتنمية في تونس وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي وشح المياه والانتقال الطاقي والإيكولوجي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة مشاركة جميع الأطراف في إعداد هذا التقرير بالاعتماد على الأهداف الوطنية للحياد الكربوني (SNBC) والمساهمة المحددة وطنيا (NDC) وكذلك الاستراتيجيات القطاعية ومخرجات المخطط التنموي للفترة 2023-2025.
 

التنمية في تونس البنك الدولي تونس
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