أبوبكر الديب يكتب: مصر والبحرين..  تاريخ عريق وحاضر مزدهر

الجمعة 16/ديسمبر/2022 - 10:45 ص

تحتفل مملكة البحرين الشقيقة "لؤلؤة الخليج" اليوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1444هجرية، الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر 2022 ميلادية، بالعيد الوطني وذكري تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم بالبلاد.

وتشهد العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ومصر وباقي الدول العربية قدرا كبيرا من التفاهم والتنسيق يصل إلى حد التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.

وتتزين سماء مملكة البحرين باللونين الأحمر والأبيض وهما اللونين المكونين لعلم البحرين وتمثل هذه الذكرى مناسبة وطنية لدى أبناء الشعب البحريني كافة وهي عطلة رسمية في جميع أنحاء مملكة البحرين على المستويين الحكومي والخاص.

وتعتمد السياسة الخارجية لمملكة البحرين على أسس مهمة منها سيادة واستقلال ووحدة أراضيها، وحماية مصالحها الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات مع جميع الدول والهيئات العربية والدولية، وتمثيلها في المحافل العربية والدولية، ودعم القضايا العادلة للأمتين العربية.

وتحرص البحرين علي توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الشعوب وتعد البحرين الاستثمار الأجنبي عنصرا أساسيا في الرؤية الاقتصادية 2030 كخطة طويلة المدى لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها، وخلق فرص عمل لعمالتها المهرة وتحسين مستوى معيشة الفرد وهو ما يفسر التزام البحرين بالبناء على المزايا المتوفرة لتجعل من الشرق الأوسط مركزا أكثر جاذبية للأعمال التجارية

ويقود العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، المملكة إلى نهضة شاملة في جميع المجالات، مؤسسا لدولة عصرية حديثة، وذلك وفقًا لرؤية البحرين 2030، ويحتفل الشعب البحريني الجمعة، بالذكرى 23 لتولي ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، حيث يجني الشعب البحريني ثمار الإنجازات الاستثنائية التي تحققها بلادهم في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى الـ51 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية.

وشهدت البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة نقلة نوعية كبيرة، من خلال الإصلاحات الدستورية والميثاق الوطني عام 2001، الذي عادت من خلاله الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى المملكة، واستطاعت أن تتبوأ مكانة سياسية واقتصادية وتجارية وسياحيةمهم علي المستوي الاقليمي والدولي.

ويشهد الاقتصاد البحريني نموا بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9% محققًا زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011.

ويجمع مصر والبحرين، تاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية المتميزة، لما يزيد عن 100 عام، حيث يعود التعاون بين البلدين الشقيقين إلى وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين، قبل استقلالها، فى عام ‏1919، وتفاعل شعب البحرين مع ثورة 23 يوليو 1952 وقراراتها، وشهدت مدن البحرين مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب المصرى فى مواجهة العدوان الثلاثى عام 1956.

وتتميز العلاقات المصرية البحرينية بالمواقف الايجابية التي تعكس العلاقات الودية بين شعبيهما، والقيادة السياسية في البلدين الشقيقين، فالبلدان موطن بطولات ومهد حضارات ما تزال آثارها شامخة تشهد على عظمة بلدين وشعبين شقيقين تحديا كل الصعاب، وظلا صامدين في وجه الزمن وتقلباته، ليشكلا عبر التعاون والتضامن ووحدة الصف نقطة أمان للمنطقة ويؤكد هذا الأمر المواقف الداعمة والمساندة من كلا الجانبين للآخر، وكانت مصر سباقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين طوال تاريخها، حيث كانت من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971، وتقديم أول سفير مصري لأوراق اعتماده بالمنامة عام 1973، حتى أقرت مصر رسميا عام 2002 التعديلات الدستورية التي تحولت في أعقابها البحرين إلى النظام الملكي، وجاء موقف شيخ الأزهر خلال لقائه بالرئيس الإيراني على هامش القمة الإسلامية بالقاهرة في فبراير 2013،حيث أكد على ضرورة احترام الجميع لاستقلال البحرين وعروبتها وعدم التدخل في شأنها الداخلي، ليضيف المزيد لرصيد الدعم المصري المستمر لسيادة المملكة وعروبتها.. وتعززت هذه العلاقات في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، انطلاقا من دور البلدين الشقيقين المحوري في المنطقة.

وتبلغ حجم الاستثمارات البحرينية فى مصر 3.2 مليار دولار تتوزع على 216 مشروعا وتحتل المملكة المرتبة الـ 16 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى، وهناك 10 شركات بحرينية كبرى تستثمر 753 مليون دولار فى مصر من بينها عدد من الاستثمارات القائمة بالقطاع المالى والمصرفى، كما تشهد حركة التبادل التجارى بين البلدين نموا متزايدا، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال النصف الأول من العام الماضى، نحو 552 مليون دولار.

وتلعب سفارة البحرين بالقاهرة بقيادة عبد الرحمن حسن هاشم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وكذلك السفارة المصرية بالمملكة بقيادة السفير ياسر شعبان دورا مهما في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين علي كل المستويات، والتشاور تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خصوصا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وتحرص قيادتي البلدين علي التركيز على تنمية التعاون في القطاع الاقتصادي والاستثماري والتجارة البينية، وهو ما تعكسه الزيادة الملحوظة في الميزان العام التجاري وارتفاع حجم الاستثمارات بين البلدين وتحرص مصر قيادة وشعبا علي مشاركة الاشقاء في مملكة البحرين الشقيقة عيدهم الوطني، فهذه المناسبة عزيزة على قلوب الاشقاء البحرينيين وعلى قلوب كل العرب.