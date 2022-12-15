وزير الري: الوطن العربي يمثل 10% من سكان العالم ويستخدم 1% من الموارد المائية

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 09:04 م

قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه نشأ في محافظة الغربية، وولد في محافظة البحيرة عام 1935، وتلقى تعليمه في أكثر من محافظة بسبب عمل والده بأحد الجهات الحكومية، موضحا أنه حصل على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة عام 1957 بتفوق، وعُين معيدا بهندسة عين شمس ثم تركها للعمل بوزارة الموارد المائية والري، وحصل على الماجستير عام 1959 والدكتوراه عام 1962 من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف خلال تصريحات له ببرنامج “حدوتة مصرية” علي إذاعة الشرق الأوسط، أنه قام بتأسيس المركز القومي لبحوث المياه، وكان وزيرا للموارد المائية والري لمدة 13 عاما، ثم نائبا في مجلس الشعب لمدة 9 سنوات، وأنشأ المجلس العالمي للمياه وكان أول رئيس له ثم أصبح رئيسه الشرفي مدى الحياة، ورئيس المجلس العربي للمياه، نشر أكثر من 150 بحثا علميا في مجال المياه وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وأستاذا زائرا في بعض الجامعات والمعاهد العلمية الدولية والمحلية.

وأوضح أن الوطن العربي يمثل 10% من سكان العالم ولا يوجد به سوى 1% فقط من موارد العالم المائية، ملقيا الضوء علي جهود الدولة في مجال إعادة استخدام المياه سواء بالمعالجة والتحلية، وكذلك المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها لاستصلاح الأراضي وتحديث نظم الري.