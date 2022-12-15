بعد تقارب أنقرة وبكين.. الأيجور يخشون الترحيل من تركيا

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 07:27 م

كشف تقرير للمنتدى الدولي للحقوق والأمن تم نشره على موقعه أن هناك مخاوف بين مواطني الايجور المقيمين في تركيا من ترحيلهم من جانب سلطات أنقرة على خلفية تقاربها مع الصين ،والذى تجسد فى اللقاء الذى جمع بين نائب وزير الأمن العام الصيني، دو هونج زي، والوفد المرافق له من مكتب الأمن العام ومكافحة الإرها ب، ووزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في العاصمة التركية أنقرة الشهر الماضي.

ولفت التقرير إلى أن ما أزعج الأيجور ، حضور مسؤولي إدارة الهجرة التركية، المكلفون بمنحهم صفة اللجؤ والمواطنة في تركيا للاجتماع.

ونقل الموقع عن أحد اللاجئين الأيجور في تركيا تعليقه على هذا اللقاء بالقول، "توقيت زيارة الوفد الأمني الصيني جدير بالملاحظة، إذ يأتي مع إقرار البرلمان الكندي مؤخرا مشروع قانون بقبول 10 ألاف لاجئ من الأيجور من منطقة تركيا وآسيا الوسطى".

يشير الموقع نقلا عن مصادر مطلعة على الاجتماع، إلى أن الجانب الصيني طلب من الحكومة التركية ترحيل بعض اللاجئين الأيغور الذين تم تحديدهم والذين يقيمون في تركيا، إلى الصين قبل قبولهم في كندا.

في نفس السياق، قال ناشط من الأيجور، مقيم في اسطنبول، عبد الرحيم توهتي، إنه من المقلق أن أكثر من ألف من الأيجور لم يحصلوا بعد على تصريحات من الحكومة التركية بشأن جواز السفر والإقامة، الأمر الذي يجعل مصيرهم على المحك.

وينتاب الأيجور مخاوف كبرى من هذا الخضوع التركي للصين، وجراء ذلك، فر أكثر من ألف لاجئ من الأيجور من تركيا إلى أوروبا خوفا من شبح الترحيل خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وفي وقت سابق، أعاق البرلمان التركي مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه رجب طيب أردوغان، رئيس البلاد، بشأن ترحيل المشتبه به بين أنقرة وبكين، وهو مشروع قانون كان يرى أنه يستهدف ترحيل الأيجور.

ويشعر الأيجور أن تركيا باتت تلتفت لمصالحها الاقتصادية مع الصين على حسابهم ، إذ لا تتردد عن ترحيلهم مقابل الفوز بكعكة اقتصادية من الصين.وتقدر جالية الأيجور فيها بحوالي 50 ألف شخصا.