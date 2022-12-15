وكيل منطقة أسيوط الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بالنصر الابتدائي

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 05:20 م

تابع الدكتور علي محمود، وكيل منطقة أسيوط الأزهرية للعلوم الدينية والعربية، سير العملية التعليمية بمعهد النصر الابتدائي بإدارة أبوتيج التعليمية، برفقة مجدي هاشم، مدير الإدارة.

وخلال متابعته، تفقد وكيل منطقة أسيوط الأزهرية الفصول الدراسية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المناهج المقررة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023.

وتأتي تلك الزيارة في إطار متابعة المعاهد المتقدمة للحصول على شهادة الجودة، والتأكد من إنهاء التجهيزات اللازمة قبل زيارة فِرق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الشهر الجاري.