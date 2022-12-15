الجيزة: رفع ١٩٠٠ حالة تعد وإشغال وتحرير ٢٦ محضرا لمحلات مخالفة

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 04:44 م

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بسوق البطران ومحيطه بنطاق حي الهرم وذلك استجابة لشكاوي المواطنين من وجود تعديات وإشغالات وباعة مفترشين للطريق العام الامر الذي بتسبب في إعاقة للحركة المرورية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات التي استمرت علي مدار ثلاثة أيام وأسفرت عن رفع كافة حالات الإشغال والتعديات والباعة المفترشين للطريق العام الي جانب إزالة الحواجز والأوتاد الحديدية وسيارات الباعة المتروكة بالطريق وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية.

كما تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات علي مدار يومين بالقطاع والتي أسفرت عن تحرير ٢٦ محضرا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة ١٩٠٠ حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين وقد تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام بالاضافه الى شن حملات لرفع الإشغالات بمنطقه مساكن الشباب بالرماية،وجاء ذلك بمتابعه وإشراف حسن موافي رئيس حي الهرم، أحمد أمام نائب رئيس الحي،مصطفي عبد العليم نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام ، قاسم هلال رئيس قطاع عام الإشغالات بالحي.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.