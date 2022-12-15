وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان انتظام العملية التعليمية في كليات الطب بدمياط

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 03:45 م

أجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور العدل القاضي، عميد كلية الهندسة الأسبق مدير عام المركز الهندسي بجامعة الأزهر، وسعيد محمد علي، أمين عام الجامعة، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية في كليتي: طب بنين وبنات الأزهر بدمياط.

وخلال الجولة نقل وكيل الأزهر الشريف ورئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبنائه وبناته طلاب كليات الطب بنين وبنات بدمياط، وقال وكيل الأزهر لهم: أنتم عماد هذه الأمة؛ فأنتم شباب اليوم ورجال الغد وقادة المستقبل، وطالبهم بأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف خاصة وأن الطبيب الأزهري يتميز عن غيره من الأطباء بأنه درس علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب.

كان في استقبال قيادات الأزهر الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، والدكتور إبراهيم الصياد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل دياب، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، ونائبا مدير المستشفى: الدكتور علاء مجاهد، والدكتور أحمد عمران، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.