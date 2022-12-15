انطلاق احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها.. صور

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 07:59 م

أكد اللواء محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، أننا في حاجة إلى ترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد بين الأجيال الجديدة، وخاصة الشباب وطلاب الجامعات من خلال زيادة جرعات التثقيف والتوعية لمواجهة الفساد ومكافحته بكافة أشكاله وأنماطه، مشيرًا أن أهم أساليب المكافحة هو تغيير ثقافة المجتمع.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد وتدشين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030، والتي أقيمت في جامعة بنها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، والعقيد أحمد عمار عضو هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية.

أشار مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في كلمته باحتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها، أن مصر تواجه الفساد منذ فجر التاريخ من خلال الحضارة الفرعونية والأديان السماوية، مشيرًا إلى أن استراتجية مكافحة الفساد تقوم على تحقيق تكافل اجتماعي من خلال مواجهة أي مظاهر للفساد وخاصة في مؤسسات الدولة.

فيما قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في كلمته، إن مكافحة الفساد هي الطريق الأمثل لتحقيق السلام الإجتماعي وتحقيق الاستقرار الحكومي، حيث أن التصدي لكل مظاهر الفساد تساعد في مواجهة الآثار السلبية على الجهاز الإداري وتحقق الحياة الكريمة لأن خلاف ذلك يكون له تأثير سلبي في زعزعة الاستقرار الإداري والعمل على حفظ هيبة الدولة وسيادة القانون لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في كلمته، إن الفساد يهدد أسس المؤسسات وسيادة القانون ومن هنا تبرز اهمية الحفاظ علي مقدرات الوطن ودعم القيادة الوطنية لدفع استراتيجية مكافحة الفساد لرفع مستوي الشعب المصري وحقه الأصيل في توفير حياة كريمة.

الاحتفالية

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