إعلام جنوب الوادي تنظم ورشة تدريبية حول تغطية المصادر السياسية والبرلمانية

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 07:57 ص

نظمت كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي ورشة تدريبية للطلاب الأربعاء، بعنوان "تغطية المصادر السياسية والبرلمانية في عصر الإعلام الرقمي"، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حلمي محسب عميد الكلية، وشارك في الورشة الدكتور أحمد خيري عرابي مدرس التحرير الصحفي الإلكتروني بقسم الإعلام الإلكتروني بالكلية، والزميل سمير عثمان رئيس القسم السياسي والبرلماني بالجريدة، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم منهم د. سمية عبدالراضي، ود. سارة محي الدين، وهناء حامد وحسن النوبي، ووليد كمال، وأميرة عز، وسحر قاسم، وهناء جبريل.

وأكد الدكتور حلمي محسب، عميد كلية الإعلام، على حرص كلية الإعلام على استضافة الأنشطة التثقيفية في المجالات العامة والمتخصصة بما ينعكس على تأهيل الطلاب لسوق العمل، ويحقق التكامل بين المحتوى النظري والخبرات العملية، وكذلك ترحيبه بالإعلاميين خصوصًا من أبناء الإقليم للتفاعل مع الطلاب، منوهًا أن الكلية هي الحاضنة الأكاديمية والمنارة العلمية للعمل الإعلامي في جنوب الوطن.

وتحدث الدكتور أحمد خيري، عن أهمية العمل الصحفي السياسي والبرلماني باعتباره أحد أهم الأقسام في الصحافة المصرية، ومرتبط بالتعامل مع صناع القرار، منوهًا إلى أن التعامل مع المصادر السياسية والبرلمانية تغير مع التطور التكنولوجي، وأصبح الوصول للمصادر أسهل مما كان قبل هذا التطور.

وأضاف خيري، أن الكلية تسعى إلى نقل خبرات الصحفيين إلى الطلاب من خلال ورش العمل والدورات التدريبية بشكل مستمر والاحتكاك بالخريجين والعاملين بالمجال الصحفي، وذلك انطلاقًا من دورها في دعم الطلاب وتوعيتهم.

وحاضر الزميل سمير عثمان خلال الورشة، عن آليات العمل الصحفي خاصة فيما يتعلق بالمصادر السياسية والبرلمانية.

كما قدم عرضًا للطلاب حول كيفية التغطية الصحفية لهذه المصادر، والمواصفات التي يجب أن يكون عليها الصحفي المنوط بتغطية أخبار مجلسي النواب والشيوخ أو مسئول الملف السياسي، من أجل خروج جيل جديد من الصحفيين لديه المؤهلات التي تمكنه من تحقيق قيمة مضافة للجماعة الصحفية.