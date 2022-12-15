اليوم.. أولى ورش عمل مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 07:48 ص

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس اليوم الخميس 15/12/2022 ورشة عمل بعنوان "الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27" في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة مؤتمرات المركز.

تحت رعايـة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

يحاضر فيها الدكتور محمد محمود عيسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق واستشاري علوم الغلاف الجوي والحاسبات والبيئة ؛ يدير الورشة الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.