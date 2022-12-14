بعد الفيدرالي الأمريكي.. المركزي السعودي يقرر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 10:56 م

قرر البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو للمرة السابعة، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.

وحسب البنك، يأتي هذا القرار اتساقًا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

وفي مطلع نوفمبر 2022، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.50% من 3.75%، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "لريبو العكسي" إلى 4% من 3.25%، على خلفية رفع الفائدة الأمريكية وقتها.