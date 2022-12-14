جامعة الزقازيق تستضيف الندوة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 08:23 م

استضافت جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، الندوة التوعوية التي تقيمها هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بعنوان: "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية.

وبحضور نواب رئيس الجامعة ونواب محافظ الشرقية وممثل هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين ومديري الإدارات بالجامعة والكليات ومجالس اتحاد الطلاب.



وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة وكيل هيئة الرقابة الإدارية، كما أشاد بالآداء المتميز لهيئة الرقابة الإدارية والدور العظيم الذي قدمته علي مدار نصف قرن من الزمان.





وأكد “غراب ”، أن ما حققته مصر في مجال القضاء علي الفساد لم يكن يتم لولا جهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد في ظل القيادة السياسية الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.







كما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خالص الشكر والاعتزاز لهيئة الرقابة الإدارية وجامعة الزقازيق علي دعوته لحضور الإحتفالية حيث أوضح أن الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو دور رقابي وإستشاري مكمل في ضوء مشروعات التنمية المستدامة للدولة.

في حين أن مصر هي سباقة في إنشاء صروح وهيئات ذات دور فعال مثل هيئة الرقابة الإدارية وأن دور المحافظة يتمثل في شراكة كاملة مع كافة هيئات وأجهزة الدولة لمحاربة الفساد.



وفي خلال المحاضرة التي ألقاها اللواء محمد أبو شقة تم عرض تقديمي لتوضيح دور الهيئة والأهداف الإستيراتيجية و الخطط التي تنفذها في محاربة الفساد حيث أوضح أن الهيئة هي هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي.

كما تم استعراض دور الدولة المصرية التي حولت مكافحة الفساد من شعارات إلي أفعال ملموسة علي أرض الواقع بتطبيق القانون علي الفاسدين، كذلك تم التعريف بالجهات التي تعمل علي مكافحة الفساد ودور الهيئات الرقابية بالدولة طبقاً للدستور، وتم الحديث عن مسئوليات الهيئة والمحاور الرئيسية للعمل وأبرز الجرائم التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية كما تم تعريف الفساد وانواعه وأن إساءة استخدام السلطة أحد أنواع الفساد.





وخلال المحاضرة أستعرض محاور الإستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما تم حيال إطلاق المرحلتين الأولي والثانية وما حققته من ممارسات إيجابية، توعية ونشر مفاهيم وكذلك الإشارة إلي موعد إطلاق المرحلة الثالثة 2023/ 2030 باكر 15/12/2022.



وفي الختام تقدم رئيس الجامعة بالشكر إلي الحضور كما أهدي درع الجامعة إلي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقه وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمقدم محمد علاء ممثل هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية.