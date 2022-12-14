تحرير 63 محضرًا للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز بكفر الشيخ

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 08:10 م

شهدت، مدن بلطيم والحامول ومسير وسيدي سالم وبرج البرلس والرياض، بمحافظة كفر الشيخ، شن حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مجالس المدن والإدارات التموينية، والإدارات البيطرية، والإدارات الصحية، على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفين من التجار، ومراقبة الأسعار، والتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع، وتوفير الخبز المدعم بجودة عالية، وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وتمكنت من تحرير 63 محضراً متنوعاً للمخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة ببلطيم بمتابعة اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عن تحرير 9 محاضر متنوعة، كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ، من تحرير 17 محضر نهم 5 محاضر بيئة، و محاضر صحة، و محضر تموين، و11 محضر طبي، و5 محاضر إشغالات،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وحررت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة وائل فرج رئيس مدينة برج البرلس، على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، 5 محاضر متنوعة للمخالفين، كما حررت حملة مدينة مسير برئاسة علي سلامه، 3 محاضر للمخالفين من المخابز.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، من تحرير 14 محضراً منهم 7 محاضر تموين، و7 محاضر منوعة، منهم محضرين اشتراطات نظافة ، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وترأس جمال يونس ،رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة المدينة على المخابز، والأسواق واسفرت عن تحرير 13 محضراً متنوعاً،بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية، والإدارة الصحية بالرياض والإدارة البيطرية بالرياض.

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