8.432 تريليون جنيه إجمالي أصول أكبر 10 بنوك بنهاية سبتمبر

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 03:32 م

سجل إجمالي أصول أكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المصرية 8.432 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الاربعاء عبر موقعه الرسمي، أن أجمالي ودائع أكبر 10 بنوك سجلت 6.043 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وسجل رأس المال لأكبر 10 بنوك 174.053 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وسجلت الاحتياطيات 324.832 مليار جنيه، وسجلت المخصصات 165.908 مليار جنيه، وسجلت السندات والقروض طويلة الأجل 338.879 مليار جنيه.

وسجلت الألتزامات قبل البنك في مصر 310.98 مليار جنيه، وسجلت الإلتزمات قبل البنوك في الخارج 186.974 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

كما بلغت صافي أرباح أكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المصرية، حيث سجلت 73.12 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وكشف البنك المركزي، أن صافي العائد لأكبر 10 بنوك بلغ 170.721 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 133.855 مليار جنيه، بينما سجل صافي إيرادات النشاط نحو 206.980 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.