ads
الأربعاء 14 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

8.432 تريليون جنيه إجمالي أصول أكبر 10 بنوك بنهاية سبتمبر

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل إجمالي أصول أكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المصرية 8.432 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الاربعاء عبر موقعه الرسمي، أن أجمالي ودائع أكبر 10 بنوك سجلت 6.043 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وسجل رأس المال لأكبر 10 بنوك 174.053 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وسجلت الاحتياطيات 324.832 مليار جنيه، وسجلت المخصصات 165.908 مليار جنيه،  وسجلت السندات والقروض طويلة الأجل 338.879 مليار جنيه.

وسجلت الألتزامات قبل البنك في مصر 310.98 مليار جنيه، وسجلت الإلتزمات قبل البنوك في الخارج 186.974 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

كما  بلغت صافي أرباح أكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المصرية، حيث سجلت 73.12 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وكشف البنك المركزي، أن صافي العائد لأكبر 10 بنوك بلغ 170.721 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 133.855 مليار جنيه، بينما سجل صافي إيرادات النشاط نحو 206.980 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

البنك المركزى المصرى أصول البنوك بنهاية سبتمبر ودائع العملاء بالقطاع المصرفي القطاع المصرفي المصري
ads