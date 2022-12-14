البنك المركزي: ارتفاع إجمالي الأصول إلى 3.699 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 12:33 م

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي أصول البنك المركزي بمقدار 219 مليار جنيه لتصل إلى 3.699 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 3.480 تريليون بنهاية أكتوبر الماضي.

وبحسب القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، فقد بلغ رأسماله 21.600 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، فيما بلغ الاحتياطيات 328.603 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 328.336 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 3.801 مليار جنيه.

وأوضحت القوائم المالية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة مساهماته في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة إلى 28.028 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 27.959 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2022 ، بزيادة قدرها نحو 69 مليون جنيه.

وكشفت عن ارتفاع مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 16.190 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 15.895 مليار جنيه بنهاية أكتوبر ، بارتفاع بقيمة 295 مليون جنيه.