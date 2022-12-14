غدًا.. ندوة "تعليم اللغة العربية لأبنائها.. معوقات ومعالجات" بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 06:52 ص

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز المخطوطات، بالتعاون مع قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان: "تعليم العربية لأبنائها: معوقات ومعالجات"، وذلك غدا الخميس.

ويحاضر في الندوة مجموعة من خبراء اللغة العربية وعلومها فى مصر. وتدور الندوة حول ثلاث جلسات؛ تتناول الجلسة الأولى "محتوى مناهج اللغة العربية فى الوطن العربي"، وتتناول الجلسة الثانية لغة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، فى حين تتناول الجلسة الثالثة لغة الأدب.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة حددت اليوم العالمى للغة العربية فى الثامن عشر من ديسمبر من كل عام. وتأتى الاحتفالية فى إطار الاحتفال السنوى الذى يقيمه مركز المخطوطات باللغة العربية، والذى يحرص فيه على تقديم عدة محاضرات تثقيفية ومتخصصة من شأنها التعريف بأهمية اللغة العربية، وخصائصها، كما أنها تلقى الضوء على الإشكاليات والصعوبات التى تواجه تعلمها وتطويرها.