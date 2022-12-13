تونس و"الفاو" توقعان مشروعين جديدين في مجال الاستثمار الزراعي

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 11:26 م

وقع وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي محمود الياس حمزة مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تونس فيليب انكرس، مشروعين جديدين في إطار مبادرة الاستثمار الزراعي وإدماج الشباب في المنظومات الغذائية والزراعية.

وذكر بيان لوزارة الزراعة مساء اليوم الثلاثاء أن المشروع الأول والمتمثل في فرص استثمار الشباب في إفريقيا (OYA-opportunités pour les jeunes en Afrique)، يهدف إلى التسريع في توفير فرص عمل في مجالي الزراعة والتجارة الزراعية من خلال دعم قدرات الشباب في هذا الاتجاه.

وأضاف البيان أن المشروع الثاني والمتمثّل في دفع الاستثمار في الزراعة والأنظمة الغذائية من قبل المستثمرين الشباب لتعزيز التنمية ودعم المنظومات الزراعية، يهدف الى تعزير التنمية المحلية ودعم المنظومات الزراعية في تونس.

من ناحية آخرى، عقد الوزير جلسة عمل مع الشركاء الفنيين والماليين حول منظومة الحبوب لتوفير التّمويلات اللاّزمة لدعم والنّهوض بمنظومة الحبوب في تونس.

وأشار البيان إلى أن الجلسة حضرها ممثلو الشركاء الفنيين والماليين من البنك العالمي BM والبنك الاوروبي للإعمار والتنمية BERD والبنك الإفريقي للتنمية BAD والبنك الأوروبي للإستثمار BEI، وممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

ولفت البيان إلى أن دعم منظومة الحبوب يأتي في إطار خطّة متكاملة لإنجاز إصلاحات هيكليّة وتنظيميّة خاصّة على مستوى حوكمة ورقمنه أنشطة الحبوب وتدعيم البحث العلمي في هذا القطاع، بما يضمن تعزيز صمود منظومة الحبوب أمام التغيرات المناخية والحروب مثل الحرب الروسية الأوكرانية.