برئاسة رأفت عباس ..“ريكورد ميديا” تُطلق عددًا من البرامج التلفزيونية

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 07:09 م

أطلق رأفت عباس، رئيس مجلس إدارة شركة “ريكورد ميديا”، عددًا كبيرًا من البرامج التلفزيونية مؤخرًا؛ والتي يبحث عنها المشاهد دائمًا وتكون في مقدمة أولوياته لأنها تلبي رغباته وتُقدم ما يحتاجه.

ويُعد من أبرز هذه البرامج برنامج “السجادة الحمراء” الذي يُعرض عبر قناة “الأهلي” وتقدمه الإعلامية نورين شحاته، التي تتمتع بقبول كبير لدى مشاهديها، فضلًا عن إنتاج برنامج “الحريفة” الذي يُعرض أيضًا عبر شاشة “الأهلي"، كما أنتج برنامج “حلو الكلام” الذي يُعرض على قناة “الحياة” وتقدمه الإعلامية الفنانة منال سلامة، علاوة على إنتاج عدد آخر من البرامج الطبية والاجتماعية التي ينتظرها المشاهد بشغف ويحرص على متابعتها.

جدير بالذكر أن رأفت عباس، يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الإنتاج الإعلامي تؤهله للعمل والتعاون مع أكبر القنوات التلفزيونية التي تضع التعاون معه على رأس أولوياتها؛ لما يتمتع به من سيرة حسنة وخبرة طويلة وثقة المسئولين عن الإعلام، فضلًا عن سمعة مؤسسته التي يرأس مجلس إدارتها وهي شركة “ريكورد ميديا”؛ التي لها باع طويل في مجال إنتاج البرامج التلفزيونية بالتعاون مع النماذج المشهورة والمؤثرة في الشارع المصري.

