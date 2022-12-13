البنك التجاري الدولي يحصد جائزة «الأفضل فى مصر» من مجلة «Euromoney»

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 06:01 م

حصل البنك التجاري الدولي -مصر CIB أكبر بنك خاص في مصر، على جائزة أفضل بنك فى مصر لخدماته المصرفية من مجلة Euromoney العالمية الشهيرة.

وأكدت المجلة رفيعة المستوى أن التجاري الدولي يتمتع بأداءه المتميز خلال عام 2022، فى مختلف الخدمات المصرفية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء وتقارير الخبراء الدوليين، وبحوث ودراسات واستطلاعات Euromoney العالمية الأكثر تركيزاً على القطاع المصرفي.

وفاز البنك التجاري الدولي – مصر، بنحو 15 جائزة دولية وإقليمية من عدة مؤسسات مالية عالمية عام 2022 ومنها الجائزة الإقليمية لأفضل بنك في الشرق الأوسط للشركات الصغيرة والمتوسطة منEuromoney، وجائزة أفضل بنك للحلول الرقمية في مصر من Euromoney ، كما فاز بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر منEuromoney ، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى من جلوبال فاينانس، و Digital CX، و EMEA Finance.

ويعد حصول البنك التجاري الدولي-مصرCIB على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.

كما يعمل التجاري الدولي على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه.

ومن جانبه أعرب حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصرCIB، عن سعادته واعتزازه بحصول البنك علي جائزة أفضل بنك في مصر لعام 2022 والتي تثمن جهود جميع العاملين بالبنك في مختلف القطاعات والإدارات مضيفًا أن تفانيهم وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية التي اتسمت بالكثير من التحديات هما ما مكن البنك من الحفاظ علي مكانته الرائدة في القطاع المصرفي علي مدار السنوات ليصبح أفضل وأكبر بنك قطاع خاص في مصر وهو أيضًا ما سيمكن البنك من الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات علي مستوي البنك والقطاع المصرفي.