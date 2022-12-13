إبداعات| "وامتى القلب يتهنى" قصيدة لأحمد محمد عبد القوي

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 11:38 ص

بقولك ايه

كفايه عذاب

بقولك ايه

كفايه دموع

مشيت انت وقفلت الباب

وسبتني مستني الرجوع

كفايه اعيش وقلبي معاك

تعالا وخدني عالجنة

كفايه تسيبني ويا هواك

ليلاتي لنومي بستنى

يا ريت النوم يريحني

ده كان الحلم يدبحني

وشايفك كل يوم جنبي

وآآآه الشوق بتتغنى

هواك حدين هواك حدين

وانا مجروح من الاتنين

وعايش ف الحياة بروحين

وامتى القلب يتهنى

ده يوم بعدك يفوت ف سنين

هواك سافر بعيد عنا

انا وقلبي وليل يومي

ودمعي وحيرتي وهمومي

وتنهيدة وشوق من نار

وصوتك رنة ورا رنة

لا انا عايش ولا مفقود

انا ف سهر السنين معقود

ومين موجود يهديني

ومين ف الغربة يرضيني

ومين يشجيني ويقولي

ده حبك جاي بيتأنى

تواسيني وتنهي الخوف

توريني

بعيني هشوف

وعارف انه مش ب ايدك

وعارف انه مش ذنبك

لكن والله انا عارف

حنانك لمستك قلبك

وحافظ عذرك القاسي

لكن للذكرى مش ناسي

وانا جنبك

وف خيالك

وجاي حاسس بأهوالك

وجنب الرسمة عالشباك

شوفيني وبصي يلا هناك

انا اللي عشاني كاتبة كلام

وماسحة كلام

انا اللي عشاني هربانة من الاحلام

وضاعات منك الراحة

وعايشة الحب بالأوهام

وسهرانة ف جو سكات

وتشتاقي ساعات وساعات

وشوق الليل كمان بالذات

بيبقى صعب ويعذب

لكن رغم انه نار بتقيد

بتحرقني وببقا سعيد

وبنسى الحيرة والتنهيد

واعيش متخيلك راسمك

وليكي عندي 100 رسمة

وليكي 500 بسمة

وليكي الشوق وليكي الطوق

دهب الماظ كمان لولي

وبيكي بييجي ليا الضوء

ينور دنيتي وكوني

يا من دمي

يا من لوني

يا كل هوايا ليه تبعد

وتترك حيرتي وجنوني

تعالي نرسم الحكايات

تعالي ارحمي عيوني

دي ساهرة تعد ف الساعات

وكل حبايبي فارقوني

ما هيا حبايبي اه هيا

ومين غيرها غالي عليا

دي قمري وشمسي ونجومي

ومين غيرها غالي عليا

دي قمري وكوكبي وكوني