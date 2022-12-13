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الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إبداعات| "وامتى القلب يتهنى" قصيدة لأحمد محمد عبد القوي

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بقولك ايه 
كفايه عذاب
بقولك ايه 
كفايه دموع
مشيت انت وقفلت الباب
وسبتني مستني الرجوع
كفايه اعيش وقلبي معاك
تعالا وخدني عالجنة
كفايه تسيبني ويا هواك
ليلاتي لنومي بستنى
يا ريت النوم يريحني
ده كان الحلم يدبحني 
وشايفك كل يوم جنبي
وآآآه الشوق بتتغنى
هواك حدين هواك حدين
وانا مجروح من الاتنين
وعايش ف الحياة بروحين
وامتى القلب يتهنى
ده يوم بعدك يفوت ف سنين
هواك سافر بعيد عنا
انا وقلبي وليل يومي
ودمعي وحيرتي وهمومي
وتنهيدة وشوق من نار
وصوتك رنة ورا رنة
لا انا عايش ولا مفقود
انا ف سهر السنين معقود
ومين موجود يهديني 
ومين ف الغربة يرضيني
ومين يشجيني ويقولي
ده حبك جاي بيتأنى
تواسيني وتنهي الخوف
توريني
بعيني هشوف
وعارف انه مش ب ايدك
وعارف انه مش ذنبك
لكن والله انا عارف 
حنانك لمستك قلبك
وحافظ عذرك القاسي
لكن للذكرى مش ناسي
وانا جنبك 
وف خيالك
وجاي حاسس بأهوالك
وجنب الرسمة عالشباك
شوفيني وبصي يلا هناك
انا اللي عشاني كاتبة كلام
وماسحة كلام
انا اللي عشاني هربانة من الاحلام
وضاعات منك الراحة
وعايشة الحب بالأوهام
وسهرانة ف جو سكات
وتشتاقي ساعات وساعات
وشوق الليل كمان بالذات
بيبقى صعب ويعذب
لكن رغم انه نار بتقيد
بتحرقني وببقا سعيد
وبنسى الحيرة والتنهيد
واعيش متخيلك راسمك
وليكي عندي 100 رسمة
وليكي 500 بسمة
وليكي الشوق وليكي الطوق
دهب الماظ كمان لولي
وبيكي بييجي ليا الضوء
ينور دنيتي وكوني
يا من دمي
يا من لوني
يا كل هوايا ليه تبعد
وتترك حيرتي وجنوني
تعالي نرسم الحكايات
تعالي ارحمي عيوني
دي ساهرة تعد ف الساعات
وكل حبايبي فارقوني
ما هيا حبايبي اه هيا
ومين غيرها غالي عليا
دي قمري وشمسي ونجومي
ومين غيرها غالي عليا
دي قمري وكوكبي وكوني

امتى القلب يتهنى الشاعر محمد عبدالقوي حسن إبداعات البوابة
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