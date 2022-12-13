أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 09:09 ص

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022، بعد موجة هبوط خلال الأيام الماضية مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها يوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي.

وسجل الجرام عيار 24 نحو 1931 جنيها بدون مصنعية، فيما انخفض سعر عيار 21 ليسجل نحو 1690 جنيها، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,414 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 966 جنيها.

وانخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 1120 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 14640 جنيها الاثنين 5 ديسمبر، بينما سجل اليوم 13,520 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، فقد تراجع سعر الأوقية اليوم، ليصل إلى 1,782 بعد 1,798 دولارا أمس، وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية للذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وشهد المعدن اليوم استقرارا، إذ سجل 1,782.12 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية للذهب تراجعا بقيمة 16 دولارا مقارنة بالأمس.