اليوم.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 9 رحلات من بولندا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 07:10 ص

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 9 رحلات طيران دولية، ضمن 68 رحلة أسبوعية تصل للمطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة، حيث تقوم الجهات المختصة بإنهاء إجراءات وصول السياح للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ الغردقة.

وتبين من جداول التشغيل أن رحلات اليوم تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من بولندا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من بلجيكا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من دولة سويسرا.

كما تبين من جدول الرحلات الأسبوعية التي تصل على مدار الأسبوع أن تلك الرحلات تصل من 9 دول أوروبية وتصل تحديدا 3 رحلات منها من بلجيكا و4 من هولندا و9 من إيطاليا و19 رحلة من ألمانيا، كما تصل 6 رحلات من التشيك، و17 رحلة من بولندا.

