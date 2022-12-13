اليوم.. نظر تجديد حبس 9 متهمين في 16 قضية إرهاب

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 06:10 ص

تنظــر محكمـة جنـايـات القـاهـرة المنعقـدة في غرفــة المشـورة اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس 9 متهمين في 16 قضية إرهاب مختلفة.

وحملت القضايا أرقام 1331 لسنة 2018، 563 لسنة 2019، 1780 لسنة 2019، 58 لسنة 2020، 502 لسنة 2020، 534 لسنة 2020، 558 لسنة 2020، 730 لسنة 2020، 786 لسنة 2020، 590 لسنة 2021، 620 لسنة 2021، 656 لسنة 2021، 1690 لسنة 2021، 2065 لسنة 2021، 2714 لسنة 2021، 305 لسنة 2022.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.