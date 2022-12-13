اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية لذوي الهمم وتناقش تكلفة العنف ضد المرأة

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 06:25 ص

تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للخبراء بعنوان "تكلفة العنف ضد المرأة: تحديات وآليات للمواجهة"، ويهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على التكلفة التي يتحملها المجتمع المصري والناتجة عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، سواء كانت هذه التكلفة ملموسة كالأضرار التي يتحملها القطاع الصحي وبيئة العمل الوظيفية، أو غير الملموسة والتي تتمثل في انتشار بعض المعتقدات والثقافات الشعبية والتي من شأنها تنميط دور المرأة والحد من مكانتها الاجتماعية، أيضا بحث أنماط العلاقات الاجتماعية والتفاعلات اليومية بين أفراد المجتمع وأساليب استخدام السلطة في الهياكل الاجتماعية والطبقية المختلفة.

يشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعة والقضاة وصناع القرار وغيرهم من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة.