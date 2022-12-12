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الإثنين 12 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انخفاض المعدن الأصفر بحوالي 0.55% ليسجل نحو 1788 دولارا للأوقية

سعر الذهب اليوم -
سعر الذهب اليوم - أرشيفية
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شهدت تداولات اليوم الإثنين، لمعدن الذهب انخفاضا واضحا، وسط تصاعد عمليات جني الأرباح وترقب الأسواق لعدد من البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع.

وعلى هامش التداولات، سجل المعدن الأصفر هبوطا حادا بحوالي 0.55% ليسجل نحو 1788 دولارا للأوقية، في ظل تنامي احتمالات انتعاش الاقتصاد الصيني.

كما انخفضت عقود الذهب الآجلة بشكل ملحوظ بما يقرب 0.61%، لتسجل 1799 دولارا للأوقية تقريبا، بينما سجلت عقود الفضة انخفاضا بحوالي 23.6 دولار للأوقية.

وجاء هبوط أسعار الذهب كنتيجة لإقبال المستثمرين على البيع لجنى ما حققه سعر الذهب من أرباح على مدار الأسبوع الماضي، مما أدى لزيادة المعروض من الذهب، وبالتالي انخفضت أسعاره.

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