محكمة يابانية ترفض دعوى تعويض لأبناء الناجين من القنبلة الذرية في ناجازاكي

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 12:23 م

رفضت محكمة يابانية، اليوم الاثنين، دعوى تعويض عن الأضرار أقامها أبناء الناجين من القنبلة الذرية بمدينة ناجازاكي، والذين يسعون للحصول على دعم مالي من الحكومة اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن محكمة ناجازاكي الجزئية قضت بأن عدم تقديم الدولة المساعدة لما يسمى بالجيل الثاني من الهيباكوشا، الذين ولدوا لآباء وأمهات من الناجين من القنبلة الذرية، لا ينتهك الضمان الدستوري للمساواة بموجب القانون.

وعلى الرغم من أن المدعين زعموا أن تعرض والديهم للإشعاع في القصف الذري الأمريكي عام 1945 قد أثر على صحتهم، قال القاضي هيرويوشي أماكاوا إن التأثير الجيني للإشعاع لا يمكن تحديده.. وأشار القاضي عند إصدار الحكم إلى أن نطاق قانون مساعدة الناجين من القنبلة الذرية سيترك لتقدير الهيئة التشريعية.

من جانبه، قال محامي المدعين إن الحكم "غير عادل".