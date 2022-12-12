أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 10:48 ص

تراجعت أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 12-12-2022، ليصل سعر جرام 21 إلى 1650 جنيها، بعدما تراجع أمس الأول بنحو 50 جنيها .

وهبط سعر الذهب عالميا بنحو 8 دولارات في مستهل اليوم في التعاملات الفورية، ليسجل 1789 دولارا للأوقية بحلول الساعة 10 صباحا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، مستوى 1885 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، نحو 1650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، 1414 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات عيار 21 مستوى 13200 جنيه، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الدهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أي دولة تصدر موادها خام يبقى قطاعها فاشل، وأي قطاع في مصر يقوم بتصدير خاماته هو قطاع فاشل، قائلا: "الرئيس السيسي يطالبنا نضيف قيمة مضافة على موادنا عشان نوصل لـ100 مليار دولار صادرات".

وأضاف: أن تصدير الذهب خام فشل ولكن تصديره كمشغولات سنستفيد منه توظيف عمالة وتزويد قيمة مضافة، مؤكدا أن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.