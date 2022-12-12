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الإثنين 12 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر الدولار استقراره في السوق المصري أمام الجنيه اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 قبل أربعة أيام من نظر صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض للحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار .

وسجل أعلى سعر له في بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع، وسجل أقل أسعار للدولار بداية تعاملات اليوم الأثنين في بنوك البنك الأهلي المصري و بنك مصر عند مستوى 24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.59 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:

24.58 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.59 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.59 جنيه للشراء. 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

الدولار بنك بنوك البنك الأهلى
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