واصل سعر الدولار استقراره في السوق المصري أمام الجنيه اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 قبل أربعة أيام من نظر صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض للحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار .
وسجل أعلى سعر له في بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع، وسجل أقل أسعار للدولار بداية تعاملات اليوم الأثنين في بنوك البنك الأهلي المصري و بنك مصر عند مستوى 24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022
أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
24.59 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:
24.58 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.59 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
24.59 جنيه للشراء. 24.65 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.