الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 10:20 ص

واصل سعر الدولار استقراره في السوق المصري أمام الجنيه اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 قبل أربعة أيام من نظر صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض للحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار .

وسجل أعلى سعر له في بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع، وسجل أقل أسعار للدولار بداية تعاملات اليوم الأثنين في بنوك البنك الأهلي المصري و بنك مصر عند مستوى 24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.59 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:

24.58 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.59 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.59 جنيه للشراء. 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.