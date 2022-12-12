غدًا.. ورشة عمل بالقومي للبحوث حول إعادة التأهيل الكامل للفم

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 06:57 ص

أعلن المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة أماني رمضان علي موسى وكيل المعهد والقائم بأعمال عميد معهد بحوث طب الفم والأسنان عن إقامة غدا الثلاثاء ١٣ديسمبر٢٠٢٢ يوما علميا وورشة عمل بعنوان " التحديات في الترميمات الجمالية وإعادة التأهيل الكامل للفم مع تأملات في الأساليب الرقمية"، في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث الدقي الجيزة.

وأشار المركز إلى أنه يبدا اليوم العلمي بكلمة افتتاحيه تلقيها الأستاذة الدكتورة أماني رمضان علي موسى- وكيل المعهد والقائم بأعمال عميد معهد بحوث طب الفم والأسنان للترحيب بالسادة المحاضرين والضيوف.

بينما يبدأ اليوم العلمي بمحاضرة قيمة ومهمة للأستاذة الدكتورة إيمان عبد الوهاب أستاذ الاستعاضة الصناعية بجامعة القاهرة عن التعقيدات والتحديات المرتبطة بإعادة البعد الرأسي الإطباقي لإعادة تأهيل الفم بالكامل لتحسين الشكل الجمالي، وتجنب التأثيرات الضارة على مفصل الفك وعضلات الوجه. موضحة الطرق والأساليب العلمية السليمة المبنية على الدليل لاستعادة البعد الإطباقي.

واستكمل: " ثم يلقي محاضرة شيقة الدكتور عمر خالد الباحث بقسم الاستعاضة الصناعية المثبتة والمتحركة بالمركز القومي للبحوث عن الناحية الجمالية لغارسات الأسنان".

واضاف: "تختتم المحاضرات بمحاضرة متميزة من الدكتور أحمد سليمان المدرس بقسم الاستعاضة السنية المثبتة بجامعة القاهرة عن كيفية Save translation، عن استراتيجيات تحضير القشرة السيراميكية الجمالية الغير المباشرة للأسنان".

بينما بعد انتهاء المحاضرات سوف يتم عمل ورشة عمل بالتعاون مع شركة دنت سبلاي سيرونا ممثلة في الأستاذ منتصر مسعود المسئول الإقليمي للشركة بالتعاون مع دكتور أحمد سليمان علي تدريب الحضور على الطرق الحديثة المستخدمة في الماسحات الضوئية داخل الفم وأيضا كيفية تصميم التركيبات رقميا واضافة الصفات والالوان للتركيبات لمحاكاة الصفات الشكلية للسن الطبيعي.

وتابع المركز: " المنظمون لليوم العلمي هم الدكتور محمد عبد الفتاح الباحث بقسم الجراحة والاشعة بمعهد بحوث طب الفم والأسنان، بالمركز القومي للبحوث، الدكتورة أسماء نبيل البرعي الأستاذ المساعد بقسم الاستعاضة الصناعية المثبتة والمتحركة، معهد بحوث طب الفم والاسنان، المركز القومي للبحوث، الدكتور عمر خالد الباحث بقسم الاستعاضة الصناعية المثبتة والمتحركة، معهد بحوث طب الفم والأسنان، المركز القومي للبحوث، الدكتورة شيريهان محمد عيسى الأستاذ المساعد بقسم الاستعاضة الصناعية المثبتة والمتحركة، معهد بحوث طب الفم والأسنان، المركز القومي للبحوث ".