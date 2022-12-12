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الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. التعامد الثاني والأخير للقمر على الكعبة المشرفة في 2022

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
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يتعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الثلاثاء، تحديدا قبل أذان الفجر بساعة و22 دقيقة  في المسجد الحرام وهو التعامد الثاني والأخير لعام 2022، بعد التعامد الأول يوم 6 ديسمبر الحالي.  

ويبلغ القمر ميله عرض مكة ومتوسطا خط زولها (التعامد) عند 04:07 صباحًا بتوقيت مكة (01:07 صباحًا بتوقيت جرينتش) وسيكون على  ارتفاع (89.5 درجة) فوق أفق مكة وقرصه مضاء بنسبة (79%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 126 درجة، ويبعد مسافة 405.335 كيلومتر وهي فرصة لتصوير القمر مع شروق الشمس مع السماء الزرقاء. 

وتعتبر ظاهرة التعامد على الكعبة من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم. 

 

تعامد القمر تعامد القمر على الكعبة ظاهرة التعامد على الكعبة
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