تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف وشقيقة زوجها وزوجها لاتهامهم بالنصب على 16 مواطنًا

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 01:29 ص

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف وشقيقة زوجها وزوجها لاتهامهم بالنصب على 16 مواطنا.

تعود الواقعة فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ( "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.. وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.