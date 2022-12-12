ads
الإثنين 12 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. مسابقة الرسم الفنية «لمحات من الهند» في متحف الطفل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق اليوم الإثنين مسابقة الرسم الفنية «لمحات من الهند»، بمركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند في مصر، والمركز الثقافي الهندي بالقاهرة  مولانا آزاد، وبمشاركة وزارة التربية والتعليم.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف،  إن مشاركة متحف الطفل في المسابقة تعكس مدى عمق العلاقات المتبادلة مع السفارة الهندية، ذاكرا أنه يتم أيضا وبشكل دوري تنظيم العديد من الفعاليات التي تنشر الثقافة الهندية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.

وأكد حلمي، حرص جمعية مصر الجديدة على إقامة العديد من الفعاليات بالتعاون مع المراكز الثقافية العربية والأجنبية في مصر والتي تهدف إلى تعريف الشباب بجميع ثقافات وموروثات دول العالم، ما يعد تجسيدا حيا للتواصل والتعاون والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.

ads