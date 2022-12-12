اليوم.. مسابقة الرسم الفنية «لمحات من الهند» في متحف الطفل

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 06:52 ص

تنطلق اليوم الإثنين مسابقة الرسم الفنية «لمحات من الهند»، بمركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند في مصر، والمركز الثقافي الهندي بالقاهرة مولانا آزاد، وبمشاركة وزارة التربية والتعليم.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن مشاركة متحف الطفل في المسابقة تعكس مدى عمق العلاقات المتبادلة مع السفارة الهندية، ذاكرا أنه يتم أيضا وبشكل دوري تنظيم العديد من الفعاليات التي تنشر الثقافة الهندية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.

وأكد حلمي، حرص جمعية مصر الجديدة على إقامة العديد من الفعاليات بالتعاون مع المراكز الثقافية العربية والأجنبية في مصر والتي تهدف إلى تعريف الشباب بجميع ثقافات وموروثات دول العالم، ما يعد تجسيدا حيا للتواصل والتعاون والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.