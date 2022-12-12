اليوم.. انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 06:07 ص

تنطلق اليوم الإثنين فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نائبا عن رئيس الحكومة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ويشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول "تأمين مصادر الطاقة.. التحديات العالمية والتجربة المصرية" بمشاركة واسعة من كبار الخبراء والمسئولين في قطاعات البترول والطاقة والمال والاستثمار، وكبرى شركات الطاقة المصرية والإقليمية والعالمية وممثلى مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية والهيئات والمكاتب الاستشارية.

ويعقد المؤتمر الذي تنظمه "مؤسسة الأهرام" بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة وعدد من المحافظين وكبار رجال الدولة، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وهيروشي أوكا، سفير اليابان في مصر.