اليوم.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة والأصدقاء" بالهناجر

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 07:22 ص

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرض" نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة والأصدقاء " بمركز الهناجر للفنون في ساحة الأوبرا، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 111 لميلاد أديب نوبل، وذلك ظهر الإثنين الموافق 12 ديسمبر.

يضم المعرض مجموعة من لوحات الفن التشكيلي مستوحاة من عوالم نجيب محفوظ، كما يستعرض المعرض مسيرة صاحب نوبل المهنية منذ التحاقه بوظيفة كاتب في الجامعة المصرية، مرورًا بعمله بوزارة الأوقاف، ووصولًا لانتقاله لوزارة الثقافة التي شغلَ فيها أكثر من منصب قيادي لحين بلوغه السن القانونية للمعاش في 1971، كما يضم المعرض جزءًا خاصًا لإهداءات مؤلفات كبار المثقفين والمفكرين لـ" نجيب محفوظ "بما تحمله من معان وتنبئ بمستقبل باهر للثقافة العربية على يد صاحب " الثلاثية ".