ads
الإثنين 12 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة والأصدقاء" بالهناجر

مركز الهناجر للفنون
مركز الهناجر للفنون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرض" نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة والأصدقاء " بمركز الهناجر للفنون في ساحة الأوبرا، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 111 لميلاد أديب نوبل، وذلك ظهر الإثنين الموافق 12 ديسمبر.
يضم المعرض مجموعة من لوحات الفن التشكيلي مستوحاة من عوالم نجيب محفوظ، كما يستعرض المعرض مسيرة صاحب نوبل المهنية منذ التحاقه بوظيفة كاتب في الجامعة المصرية، مرورًا بعمله بوزارة الأوقاف، ووصولًا لانتقاله لوزارة الثقافة التي شغلَ فيها أكثر من منصب قيادي لحين بلوغه السن القانونية للمعاش في 1971، كما يضم المعرض جزءًا خاصًا لإهداءات مؤلفات كبار المثقفين والمفكرين لـ" نجيب محفوظ "بما تحمله من معان وتنبئ بمستقبل باهر للثقافة العربية على يد صاحب " الثلاثية ".

ads