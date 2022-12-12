اليوم.. الإعلان عن قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام 2023

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 06:37 ص

تعلن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، اليوم الإثنين، عن قوائم ترشيحات جولدن جلوب لأفضل الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون في نسخته الـ 80، لعام 2023، قبل توزيع الجوائز في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 11 يناير المقبل.

أعلنت شبكة قنوات NBC الأمريكية أنها ستعود لبث حفل توزيع جوائز جولدن جلوب للأعمال الدرامية والتلفزيونية عبر شاشتها يوم 11 يناير 2023 العام المقبل، بعد توقفها عن البث في الحفل الماضي بسبب أزمات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود المنظمة للحدث.

ومن المقرر أن يذاع حفل النسخة رقم 80 من جوائز جولدن جلوب عبر شاشة NBC وهي محاولة لاستعادة الحدث الفني الهام لرونقه مرة أخرى.