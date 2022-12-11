لجنة الوفد بالعمرانية توفر 220 فرصة عمل للشباب

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 11:32 م

نظمت لجنة الوفد بالعمرانية، برعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على مدار يومين الملتقى التوظيفي الأول، بحضور أعضاء اللجنة.

وقال إيهاب عبد المنعم، رئيس لجنة الوفد بالعمرانية، أن الملتقى شارك فيه كبريات الشركات والمؤسسات والمصانع بهدف توفير فرص عمل للشباب من الجنسين الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة، أو بدون مؤهلات من سن 21 عاما وحتى 46 عاما.

وأضاف عبدالمنعم أنه تم توفير 220 فرصة عمل لأبناء العمرانية بالجيزة منهم 38 شخص من ذوى القدرات الخاصة، وذلك بحضور أحمد سمير السكرتير العام، وفاتن رضوان، رئيس لجنة الوفد بالجيزة، وأحمد جمعة السكرتير المساعدلرئيس حزب الوفد، والدكتور محمد دسوقى رئيس لجنة الوفد ببولاق الدكرور، وأنور الحكمدار، نائب رئيس لجنة الوفد بالعمرانية، وعادل السويسى وابرام هانى رئيس لجنة التوظيف باللجنة وحازم طه مدير الاعلام باللجنة.

وكشف رئيس لجنة الوفد بالعمرانية، عن استعداد لجنة الوفد بالعمرانية عن الانتهاء من تجهيز عيادة الوفد الطبية بالعمرانية حيث تشمل جميع التخصصات، مشيرا الى أن الكشف لأعضاء لجنة الوفد بالمجان.