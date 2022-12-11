شعبة الذهب: تصدير المشغولات الذهبية بداية النجاح والتقدم في ترتيبنا العالمي

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 09:55 م

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الدهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أي دولة تصدر موادها خام يبقى قطاعها فاشل، وأي قطاع في مصر يقوم بتصدير خاماته هو قطاع فاشل، قائلا: "الرئيس السيسي يطالبنا نضيف قيمة مضافة على موادنا عشان نوصل ل100 مليار دولار صادرات".

وأضاف إيهاب واصف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تصدير الذهب خام فشل ولكن تصديره كمشغولات سنستفيد منه توظيف عمالة وتزويد قيمة مضافة، مؤكدا أن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.

وتابع: "نطالب برفع القيود على تصدير المشغولات الذهبية منذ 5 سنوات والقيود والأعباء المالية على المشغولات الذهبية تمنعنا من المنافسة العالمية، وهناك اعتقاد خاطئ بأن تصدير المشغولات الذهبية سيؤثر على خام الذهب في مصر"، موضحا أن تصدير المشغولات الذهبية سيساهم في رفع الانتاجية في مصر.