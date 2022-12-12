ads
الإثنين 12 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم 2022.. حارس المغرب: نحلم بالوصول لنهائي المونديال

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أحمد رضا التكناوتي حارس منتخب المغرب، إن مباراة  فرنسا مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائى كأس العالم المقامة حاليًا بدولة قطر غاية في الصعوبة ونتمنى أن يكون التوفيق حليف المنتخب المغربي وتتخطي أسود الأطلس هذه الموقعة الصعبة والوصول للنهائى.

وأضاف التكناوتي  خلال تصريحاته الصحفية  "نركز على أنفسنا في مواجهة  الأربعاء وعلى الأداء الذي يمكن تقديمه من أجل التأهل لنهائى المونديال". 

وزاد "شرف عظيم لمنتخب المغرب الوصول لهذه المحطة  وجميع اللاعبين في المنتخب إخوة وعائلة واحدة والأهم أن ننجح بإذن الله".

وواصل "رأينا دعم العرب والأفارقة لنا في كأس العالم ونشكرهم دائما وهذا أمر رائع وأنا ممتن لهذا الدعم الكبير من الجماهير لنا في البطولة".

أحمد رضا التكناوتي البرتغال حارس منتخب المغرب نهائي كأس العالم
ads