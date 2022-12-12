كأس العالم 2022.. حارس المغرب: نحلم بالوصول لنهائي المونديال

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 01:30 ص

قال أحمد رضا التكناوتي حارس منتخب المغرب، إن مباراة فرنسا مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائى كأس العالم المقامة حاليًا بدولة قطر غاية في الصعوبة ونتمنى أن يكون التوفيق حليف المنتخب المغربي وتتخطي أسود الأطلس هذه الموقعة الصعبة والوصول للنهائى.

وأضاف التكناوتي خلال تصريحاته الصحفية "نركز على أنفسنا في مواجهة الأربعاء وعلى الأداء الذي يمكن تقديمه من أجل التأهل لنهائى المونديال".

وزاد "شرف عظيم لمنتخب المغرب الوصول لهذه المحطة وجميع اللاعبين في المنتخب إخوة وعائلة واحدة والأهم أن ننجح بإذن الله".

وواصل "رأينا دعم العرب والأفارقة لنا في كأس العالم ونشكرهم دائما وهذا أمر رائع وأنا ممتن لهذا الدعم الكبير من الجماهير لنا في البطولة".