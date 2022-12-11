بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 05:46 م

بث مباشر الزمالك وبيراميدز الان، مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز، ويسعى الزمالك بطل الموسمين الماضيين لتجاوز عقبة بيراميدز لتعويض التعادل في المباراة الماضية في طريق الحفاظ على اللقب.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري العام المصري الممتاز الليلة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويعد لقاء اليوم بين بيراميدز والزمالك من اللقاءات الهامة التي يسعى فيها الفريقين لتحقيق الفوز حيث يتساوى معا في النقاط بينما يتفوق الزمالك بفارق الأهداف.

يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بعد النادي الأهلي الذي يتربع على صدارة الجدول ونادي فيروتشر في المركز الثاني، وخاض لاعبي القلعة البيضاء حتى الآن 5 لقاءات لم يخسر في أي منها؛ حيث استطاع تحقيق الفوز في 3 مواجهات منها بينما تعادل في مبارتين، وأحرز خلال تلك المواجهات 11 هدف بينما دخلت مرماه 8 أهداف ويتساوى مع نادي بيراميدز في عدد النقاط ولكنه تخطه بفارق الأهداف والتي بلغت عددها 8 أهداف حتى الآن. يسعى الزمالك اليوم لاقتناص الثلاث نقاط والصعود إلى المركز الثاني.