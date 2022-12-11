"شلبي" و"نبيل الجميل" أفلام تنافس على الصدارة في رأس السنة

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 03:38 م

مع قرب انتهاء سنة وبداية جديدة، يحرص دائمًا نجوم الفن وصناع السينما على تقديم أعمال سينمائية جديدة لطرحها بموسم رأس السنة، خاصة أن الجمهور يحتفل على طريقته الخاصة بحلول عام جديد، وذلك بحضور الأفلام المختلفة والمنوعة، فتشهد السينمات ودور العرض هذا العام انتعاشة قوية، والمنافسة بين نجوم الصف الأول تشتعل للحصول على الصدارة.

نبيل الجميل اخصائي التجميل

أعلن صناع فيلم “نبيل الجميل اخصائي التجميل” عن موعد طرح العمل ليكون يوم 28 ديسمبر المقبل.

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى، وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغنى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد هنيدى شخصية طبيب تجميل يدعى نبيل، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات.

شلبي

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة روبي موعد طرح فيلمهما الجديد “شلبي” ليكون يوم 4 يناير من العام المقبل.

حيث يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يدعى “شلبي” يعمل في الملاهي، ويتعرف على روبي وتنشأ بينهما قصة حب.

العمل بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

أخي فوق الشجرة

اعلنت الشركة المنتجة لفيلم «أخى فوق الشجرة»، طرحه يوم 4 يناير المقبل، بعدما تم الانتهاء من الفيلم وطرح الأفيش الأول، حيث

كان صناع العمل لم يستقروا على الاسم فكان يحمل اسم «نصي الحلو» أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء الدعاية له.

وتدور أحداث فيلم «أخى فوق الشجرة»، حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

يشارك في بطولة فيلم «أخى فوق الشجرة» عدد كبير من نجوم الفن، هم: «رامز جلال، ونسرين طافش، وتارا عماد، وحمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

مطرح مطروح

أعلن المنتج محمد السبكي عن طرح فيلم مطرح مطروح في 15 يناير المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي خلال فترة الأربعينيات حول موظف حكومي وشقيقه.

الفيلم من بطولة النجم محمود حميدة، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، شيماء سيف، محمد السعدني، شريف ثروت.

العمل من تأليف محمد عز، ومن إخراج وائل إحسان، وسكوت آدكينز الشهير ببويكا في ثاني ظهور له في السينما المصرية بعدما قدم فيلم حرب كرموز.

جروب الماميز

استقر صناع الفيلم على طرحه في دور العرض يوم 28 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما قام بطرح البوسترات الدعائية خلال الفترة الماضية.

يشارك في العمل روبي ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمود حافظ.

الفيلم من قصة وإنتاج عمرو رشيدي، وتأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

تدور فكرة الفيلم في إطار لايت كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى إنشاؤه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهن.