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الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصحة العالمية: 78 حالة مصابة بجدري القردة في 10 دول بإقليم شرق المتوسط

جدري القردة
جدري القردة
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أعلنت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة وجود 78 حالة مصابة بجدري القردة في 10 دول بإقليم شرق المتوسط، لافتة إلى أن نسبة الإصابة بجدري القردة ضعيفة جدا.
وأوضحت رنا الحجة - خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم /الأحد/ في إطار الاحتفال بيوم التغطية الصحية الشاملة - أن هناك منطقتين يتفشى فيهما جدري القرود وهما دول الأمريكتين وأوروبا.
وأضافت أن فيروس المخلوي التنفسي ينتشر بين المسنين والأطفال وهو وباء موسمي، وقد يكون شديدًا أو خفيفًا.
 

الصحة العالمية جدرى القردة
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