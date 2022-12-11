المركزي: 109 تريليونات جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك خلال 11 شهرا

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 12:59 م

اعلن البنك المركزي المصري أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك العاملة بالسوق المحلية بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 109.012 تريليون جنيه لنحو 2.602 مليون عملية خلال الفترة من بداية يناير إلى نوفمبر 2022.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية “RTGS” في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعد نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

كما يعد الـ “RTGS” نظام دفع ذا أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.

وبدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام التسوية اللحظية اعتبارا من يوم 15 مارس 2009، وتم تصميم نظام التسوية اللحظية في مصر وفقا لأحدث المفاهيم والنظريات الاقتصادية للمدفوعات كبيرة القيمة، مدعومة بأفضل التقنيات التكنولوجية.