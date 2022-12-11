النمسا تتعقب "الإخوان" بـ"الإجراءات الحاسمة" بعد رصد تحركات مريبة وأموال مشبوهة

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 07:48 ص

استمرارًا لإجراءات تعقب الأنشطة المريبة والأموال المشبوهة لجماعة الإخوان المحظورة، توقع خبراء متخصصون في شؤون الإرهاب، أن تُقر حكومة النمسا حزمة إجراءات جديدة هي الأكثر حسما في دول الاتحاد الأوروبي، تضع تنظيم الإخوان الإرهابي في عين العاصفة بحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ففي ضوء المذكرة التي أصدرتها الحكومة بشأن أنشطة التنظيم، ستشمل الإجراءات حسب الخبراء الذين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، تتبع أموال المؤسسات التابعة للتنظيم، والمواجهة الفكرية، بجانب الإجراءات الأمنية.

مما جاء في التقرير الذي أصدره مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية، الجمعة:

تم رصد العام الماضي أنشطة متطرفة لجمعيات تخضع لسلطة التنظيم بشكل غير مباشر.

المركز أخضع الجمعية الإسلامية في النمسا للتدقيق والدراسة، ورصد (28) خطبة لإمام مسجد يدعى إبراهيم الدمرداش، وهو أحد المشتبه بهم الـ70 الذين يجري التحقيق معهم بين حين وآخر بسبب انتمائهم للإخوان.

يستعد المركز لإصدار دراسة مفصلة في 143 صفحة، تتناول ظاهرة الإسلام السياسي، وكيف تسعى الجماعة لتكوين صور موازية للمجتمع، تحت عنوان "الإسلام السياسي على مستوى المجتمع".

رئيسة المركز ليزا فيلهوفر، ذكرت أن الخطاب الذي تم رصده به العديد من المصطلحات المحفزة على العنف، ويشمل أفكارا تخدم ما يسمونه "الجهاد المقدس".

قبل أيام عقد في فيينا المؤتمر الثاني لمكافحة الإرهاب والتطرف بحضور دولي كبير، شمل ممثلين سياسيين من الدول الأوروبية وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب، أوصى بتوحيد الجهود الأوروبية في مواجهة تنظيمات التطرف.

حزمة إجراءات جديدة

الباحث والكاتب السياسي بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات (مقره لندن) أحمد عطا، يتوقع حزمة إجراءات جديدة لمحاصرة أنشطة "الإخوان"، قائلا:

التقرير هو الخامس خلال الثلاث سنوات الماضية بشأن الخطر الذي يمثله انتشار تنظيم الإخوان في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والنمسا.

الاتحاد الأوروبي لاحظ من خلال الأجهزة الاستخباراتية تمرير كميات ضخمة من الأموال التي جمعتها داخل أوروبا مؤسسات تابعة للتنظيم، بلغت نحو 1.2 مليار يورو.

هذه الأموال خرجت لدول في منطقة الساحل الإفريقي، وتبين أنها وصلت بأيدي أجنحة سرية ومسلحة تتبع الإخوان.

التقرير بهذه المعلومات دفع الاتحاد الأوروبي لإقرار مراجعة شاملة لحركة الأموال التي بأيدي تنظيم الإخوان، لمنع وصولها للتنظيمات الإرهابية في إفريقيا والشرق الأوسط.

على هذا، تراقب الأجهزة الاستخباراتية حجم الأموال لدى المؤسسات التابعة للتنظيم، ومن المتوقع أن تصدر قرارات أكثر صرامة فيما تعلق بحركة هذه الأموال.