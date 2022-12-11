اليوم.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 05:58 ص

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن البدء اليوم الأحد 11 ديسمبر في تنفيذ فعاليات الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالمجان ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات في الفترة من 11 وحتى 14 ديسمبر 2022.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة القومية ضد شلل الأطفال تأتي ضمن مجهودات الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيراً إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة، وأوضح ان الحملة تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا وأشار إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة اى معوقات تقابل الفرق المشاركة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مضيفا ان الحملة يتم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة متنقلة وثابتة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف، مناشداً أهالي ومواطني المحافظة بالتعاون مع الفرق الطبية والحرص على تطعيم أطفالهم حرصاً على سلامتهم وصحتهم ولإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.