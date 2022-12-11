اليوم.. جامعة الأقصر تنظم محاضرة علمية حول مفهوم التراث الديني في مصر القديمة

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 05:53 ص

ينظم مركز التراث وتنمية الحرف التراثية واليدوية والتقليدية، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً محاضرة علمية "اون لاين"، بعنوان: "مفهوم التراث الديني في مصر القديمة.

يحاضر في الندوة، الدكتور إبراهيم عبد الستار، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وكلية الآثار جامعة الفيوم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور خالد محمدين، عميد الكلية، والدكتور محمود سيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.