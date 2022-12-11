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الأحد 11 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات والتنوية والإعلان عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تأتي فى إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض، والمقرر انطلاقها اليوم الأحد بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

ولفت إلى ضرورة تحفيز المجتمع المحلى للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى، وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المسبق ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة.

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