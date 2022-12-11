اليوم.. جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 04:53 ص

تنظم لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان احتفالية "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالتزامن مع إطلاق مبادرة جريس.

تأتي الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهو الحدث الذي اعتادت عليه جامعة حلوان منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ٢٠١٤ بمرحلتيها الأولى والثانية استعدادًا وإيذانا بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية 2023 : 2030 ، حيث تطلق جامعة حلوان تفعيل مبادرة GRACE ايضا الخاصة بتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد وهي مبادرة أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية التي تهدف إلى إكساب المجتمع الدولي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد ويشرف على تنفيذها وزارة التعليم العالي.