اليوم.. شباب الغناء العربي في ضيافة قصر الأمير بشتاك

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 06:25 ص

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، في السابعة مساء اليو الأحد، حفلا غنائيا جديدا لشباب الغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، ببيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك" في شارع المعز.

وتقدم الفنانتين رحمة وأميرة ضاحي، مجموعة من الأغاني التراثية لكبار مطربي زمن الفن الجميل، منها "للصبر حدود"، و"علشان بحبك أنا" وغيرها من الأعمال الفنية.