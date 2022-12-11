اليوم.. حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دمياط

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 04:50 ص

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أن الحملة التي تنطلق اليوم الأحد ١١ ديسمبر وتستمر حتى الأربعاء المقبل ١٤ ديسمبر٢٠٢٢ بإجمالي عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم ١٩٦.٩٢٥ يتم تنفيذها علي مستوى خمس إدارات صحية من خلال ١٥٧ فريقا ثابتا وعدد ٨٣٦ فريقا متحركا بإجمالي ٩٩٣ فريقا من سن يوم وحتى سن 5 سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين " لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات.

وأكد الدكتور عطية منصور مدير عام الطب الوقائى أن الفرق الوقائية بالإدارات انتهت من تعليق اللافتات وتجهيز الكراسات وثلاجات حفظ الطعوم بطريقة آمنة للمرور علي الأطفال من شقة الي شقة لافتا أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المتواجدين بالنطاق الجغرافى لفرق التطعيم بالمحافظة في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

كما نفذت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بالإدارات الصحية خطط تحريك المجتمع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية وعقدت ندوات عن أهمية التطعيم وتوزيع الرسائل الإعلامية للتنويه عن الحملة بواسطة فرق المثقفين الصحيين علي المدارس و الحضانات والمحلات والأسواق .